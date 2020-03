feed politica 30 de Marzo del 2020 El caso Agro Nitrogenados extiende el cerco judicial sobre el círculo cercano de EPN La Auditoría Superior de la Federación denunció, en julio del año pasado, ante la Fiscalía General de la República a tres funcionarios de primer nivel de la administración de Enrique Peña Nieto: Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía; Enrique Ochoa, ex titular de CFE; y Miguel Messmacher, ex subsecretario de Hacienda Por

Una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, impuesta en julio del año pasado, revela que han sido imputados tres funcionarios más de la primera línea de administración de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con información dada a conocer por el semanario Proceso, se trata de Pedro Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía; Enrique Ochoa, ex titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como Miguel Messmacher, ex subsecretario de Hacienda. Los tres fueron imputados ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de Agro Nitrogenados, empresa “chatarra” que fue adquirida por Pemex, durante el sexenio peñanietista a Altos Hornos de México. Según el dictamen técnico en poder de Proceso, los personajes forman parte de un círculo de otras 37 personas “que participaron mediante conductas pasivas o activas” en la adquisición de la empresa en cuestión. El delito señalado es con base en la participación de una estructura off shore a Pemex (Grupo PMI) debido a que ninguna de las compañías encargadas de la adquisición tenían relación “con el objeto para el cual sería la adquisición”.

