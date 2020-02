Beatriz Gutiérrez Müller se suma a la convocatoria del paro nacional del 9 de marzo

“¿No nos cuidan?, ¿Les da igual si existimos o no? ¡Pues miren cómo sería si no existiéramos más!”, publicó Gutiérrez Müller en sus redes sociales

La escritora y periodista Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumó a la convocatoria del paro nacional de mujeres del próximo 9 de marzo. En una imagen publicada en su cuenta oficial de Facebook, Müller expuso el cartel alusivo al movimiento contra el caso de las mujeres, denominado como “Un Día Sin Nosotras”. “¿No nos cuidan?, ¿Les da igual si existimos o no? ¡Pues miren cómo sería si no existiéramos más!, mencionaba la imagen del evento.Sin embargo, en Instagram instó a realizar una protesta, pero no con paro, sino acudiendo con un pañuelo blanco en apoyo también al gobierno de AMLO, rebautizando al movimiento como “El Nueve Me Mueve”