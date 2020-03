feed politica 11 de Marzo del 2020 Alfonso Durazo le pidió la renuncia a todos los funcionarios de seguridad ligados a García Luna El secretario de Seguridad Ciudadana consideró que su equipo de trabajo no puede tomar el riesgo de tener entre sus filas a ex colaboradores de quien hoy es juzgado en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa. Por

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio a conocer que pidió la renuncia de todos los funcionarios de seguridad ligados a Genaro García Luna, quien ostentó el mismo cargo de 2006 a 2012. Durazo consideró que en el equipo no se puede tomar el riesgo de tener a ex colaboradores de quien hoy es juzgado en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa. “Tenemos el propósito de que ninguna persona vinculada al ex secretario de Seguridad Pública forme parte de nuestro equipo de trabajo. Los riesgos de la permanencia de ese personal serían altos porque hay que recordar que, en la cultura política de nuestro país, las relaciones personales se convierten en relaciones políticas y con frecuencia en complicidades, eso es lo que queremos evitar”, indicó. Durazo no especificó cuántos de los funcionarios son ex colaboradores de Luna, aunque afirmó haber varios, los cuales ya están siendo investigados.

