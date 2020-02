Alejandro Murat sobre el caso Telra Realty: pregunten a Penchyna

Alejandro Murat pinta su raya en el caso de pagos indebidos del Infonavit pic.twitter.com/sBsZWPR8tK — @Escaparatepolitico (@escaparate_oax) February 13, 2020

Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, rechazó que durante su gestión como director de Infonavit haya obligado a esta organización a pagar 5 mil millones de pesos a la empresa Telra Realty, por la decisión de los servicios. El ex director aseguró que durante su gestión (2012-2015) sí otorgó el contrato, sin embargo aseguró que fue la administración de su sucesor, David Penchyna Grub, la que decidió prescindir del vínculo, además de pagar a la empresa “de manera inexplicable” 5 mil 88 millones de dólares. “Yo ya no era director. Y también dejar de manera muy clara que los contratos no tenían ningún tipo de sanción. Así que el resto ya tendrá quién responder”, indicó. No obstante, indicó que hasta la fecha de renuncia de Murat a Infonavit (30 de noviembre de 2015), el programa con Telra Realty no había iniciado operaciones ni otorgado contratos. El pasado lunes, durante la conferencia de prensa de AMLO, el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que la fiscalía recuperó 2 mil millones de pesos provenientes de un desvío que se había cometido en Infonavit durante la pasada administración.