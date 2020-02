feed politica 13 de Febrero del 2020 ¿A quién está involucrando el abogado de Emilio Lozoya? Javier Coello Trejo insiste en la narrativa de que el ex director de Pemex "no actuó solo”. En sus intervenciones públicas ha hecho señalamientos de que deben testificar Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Miguel Messmacher, Juan José Suárez Coppel y José Antonio González Anaya Por

El abogado de Emilio Lozoya, Javier Coello, insiste en que el ex director de Pemex “no actuó” solo. Lo anterior en referencia a los cargos que se le imputan a su representado (como cohecho y lavado de dinero durante su cargo en el sexenio anterior), pues no es la primera vez que hace señalamientos públicos hacia otros presuntos implicados. Pero, ¿quiénes son los nombres a los que se refiere Coello? De entrada, hay dos figuras claves: el ex presidente Enrique Peña Nieto, así como el ex secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. No obstante, Coello también ha mencionado otros nombres como Miguel Ángel Osorio Chong, Michel Messmacher, Juan José Suárez Coppel y José Antonio González Anaya. “Situaciones como el caso Agronitrogenados, Fertinal, Odebrecht, ¿el presidente no estaba enterado? ¡Claro!, y además hay acuerdos por escrito. El presidente (Peña Nieto) no firma nada, al presidente le llevan los acuerdos y él palomea, pero los acuerdos están la papelería de la Presidencia de la República”, aseveró el abogado en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

