feed opinion 07 de Mayo del 2020 Nueva normalidad Dicen que “Después de la tormenta, viene la calma” y esta semana, parece que la tormenta comienza a disminuir. Por

En algunos países, las personas ya pueden salir de sus casas, poco a poco se va reactivando la economía y comenzamos a ver que, en teoría, todo volverá a la “normalidad” que finalmente llegara la calma. ¿Pero después de lo que hemos vivido en esta pandemia, de verdad regresaremos a la “normalidad”? ¿Y tú que piensas? La pandemia pasará y tendremos mucho que reflexionar. Pensaremos por qué calles y ciudades caminaremos. ¿Cuál será el primer lugar al que iremos? ¿Algun lugar que siempre soñamos con conocer? ¿O a la casa nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos? Probablemente descubriremos (¡otra vez!) que existen muchas labores que pueden hacerse desde casa, ahorrando combustible en desplazamientos y tiempo de espera en antesalas. Que quizá no era “normal” como las estábamos haciendo. Sin duda la lucha de unos por vivir al día o por estar sin trabajo nos impide valorar qué horizonte nos dejará el futuro. Pero es un hecho que al salir de esto nos enfrentaremos a nuevo retos y cuestionaremos todo lo que antes veíamos “normal”. Vigilaremos que nuestros derechos no sean violentados, que nuestros gobernantes tomen las mejores desiciones que nos garanticen una mejor calidad de vida. También vendrán nuevos emprendedores, pues el encierro nos ha permitido aprovechar más las tecnologías y seguramente surgirán nuevas formas de trabajo o de negocio. Seguramente al salir de esto muchos nos daremos cuenta que no era “normal” ignorar ciertas labores: los paqueteros, transportistas, cajeros, recolectores de basura, meseros, maestros, camilleros, paramedico … en fin tantas personas que día se entregan a la vocación de servir y que antes normalizabamos. Sinceramente no creo que volvamos a la “normalidad” sino más bien, estos tiempos nos ayuden a reflexionar y aprendamos a “reinventar” lo que antes era normal. ¿Y tú que piensas?

