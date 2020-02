feed mundo 24 de Febrero del 2020 De la ficción a la conspiración Wuhan es el epicentro de un virus que, por desconocido, atemoriza a la población dentro y fuera de China. ¿Te suena? Bueno, pues es parte de una novela escrita en 1981 por el escritor estadounidense Dean Koontz Por

Una novela de terror escrita por Dean Koontz y publicada hace casi 40 años está poniendo conspiranoicos a muchos. Y, la verdad, no es para menos. 'The Eyes of the Darkness', escrita en 1981, relata la existencia de una virulenta epidemia generada por un virus incurable. ¿te suena? Pero ahí no para. El libro cuenta que ese virus fue liberado en 2020 y creado en Wuhan, sí, Wuhan, precisamente en la capital de la provincia de Hubei y actual zona cero del coronavirus de China. En el relato, Koontz describe este virus como una "poderosa arma biológica" que ha sido desarrollada en laboratorios de las afueras de esta ciudad china. En la novela de ficción, un científico chino de nombre Li Chen lleva a los Estados Unidos una cepa del virus, desarrollado en los 'laboratorios RDNA' a partir de una cepa de más de 400 microorganismos artificiales. Al virus en cuestión lo denominan 'Wuhan-400', un "arma perfecta". "Por un lado, una persona puede convertirse en portador infeccioso solo cuatro horas después de entrar en contacto con el virus -un periodo relativamente corto-; y una vez infectado, nadie vive más de 24 horas. La mayoría muere en 12", advierte un personaje de la novela. Aunque en el libro todos los síntomas del virus que afecta a la población son mucho más trágicos, lo que sí es un hecho es que el escritor fue premonitorio en una cosa: Wuhan sería en 2020 el epicentro de un virus que por desconocido sigue atemorizando a la población dentro y fuera de China. Demasiada coincidencia, ¿no? ¿Tú qué piensas?

