feed mundo 19 de Marzo del 2020 China tuvo su primer día sin nuevos casos de Covid-19 El hecho de que no se hayan presentado nuevos focos de infección representa un gran logro para las medidas radicales de aislamiento social del gobierno chino Por

La República Popular de China no reportó ningún caso de coronavirus este miércoles, desde que se desató el brote a mediados de diciembre. El hecho de que no se hayan presentado nuevos focos de infección representa un gran logro para las medidas radicales de aislamiento social del gobierno chino, que ha implementado desde hospitales especiales para atender el problema hasta cuarentena de poblaciones enteras como Wuhan, el epicentro del brote. Los científicos que estudian la pandemia están a la espera de si se presentarán nuevos casos de Covid-19 cuando se reanude la actividad económica a cabalidad, lo anterior debido a que, en algunas situaciones, se han presentado que los contagiados vuelven a reincidir con el coronavirus. Hasta el momento, China reporta 81,155 casos y 3,249 muertes producto de la enfermedad. No obstante, Italia ya rebasó al país asiático en cuanto al número de fallecimientos, con un total de 3,405 defunciones, tras 41,035 padecimientos.

× Galeria Previous Next