24 de Marzo del 2020 Chile, no España, es el espejo mexicano del Covid-19 El país sudamericano registra 176 nuevos casos en menos de 24 horas. La curva de infección y la capacidad de su sistema de salud pública es comparable al caso mexicano.

Con 922 casos detectados hasta este momento, Chile debería ser el original reflejo de la pandemia de Covid-19 que actualmente acontece en México. Nuestro país es comparado con España, sin embargo, la curva de contagios se asemeja más al de la nación sudamericana, que contabiliza cuatro personas fallecidas y el primer contagiado surgió el día 3 de marzo. Inclusive, en apenas 24 horas, se registraron 176 nuevos casos, lo cual indica que ya hubo contagios comunitarios y el sistema de salud, con deficiencias y señalamientos, también es similar al de México, el cual proyecta un escenario crítico. Cabe señalar que las primeras infecciones en México aparecieron el 11 de marzo y, a diferencia de Chile, se contabilizan cuatro personas fallecidas hasta la tarde de este lunes 23 de marzo. “Hoy son tiempos de unidad y no de división. Son tiempos de colaboración y no de enfrentamiento. Son tiempos de responsabilidad y no de improvisaciones. Y, sobre todo, son tiempos de solidaridad y grandeza y no de egoísmos y pequeñeces. Estos son los valores que nos permiten tener una patria y que nos permiten llamarnos compatriotas”, expresó el presidente Sebastián Piñera, en el que ha sido un comienzo de año convulso políticamente hablando para la nación trasandina.

