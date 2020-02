Human Rights Watch denunció la política de deportación masiva de la administración de Donald Trump como inhumana

“A sabiendas, las autoridades de Estados Unidos han puesto en riesgo a personas salvadoreñas al enviarlas a circunstancias que las exponen al homicidio y ataques contra su seguridad. “Hay un número estremecedor de salvadoreños que son blanco de homicidio, violación sexual y otras formas de violencia después de ser deportados, al tiempo que el gobierno de Estados Unidos limita el acceso de estas personas al asilo y hace caso omiso de los resultados letales que provocan sus débiles políticas”, señala Alison Parker, directora del programa, en el reporte titulado Deportados al peligro: las políticas de deportación de los Estados Unidos exponen a los salvadoreños a la muerte y al abuso.

De acuerdo con la organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, más de 130 migrantes salvadoreños han sido asesinados de 2013 a la fecha. La organización no gubernamental destaca que actualmente la política de deportación masiva de la administración de Donald Trump es inhumana debido a que muchos de las personas que no logran llegar con éxito a Estados Unidos son objeto de golpizas, extorsiones y agresiones sexuales.La organización indicó que la cifra de víctimas podría aumentar si se trata de violaciones o desapariciones, situaciones que siguen de cerca Human Right Watchs.