monterrey 24 de Enero del 2020 Samuel García denuncia que Morena protege al "Bronco" El senador por Movimiento Ciudadano manifiesta que el gobernador de Nuevo León no ha sido sancionado por el Congreso dado que cuenta con la protección de un pacto político al más alto nivel entre Morena, el PRI y el PAN

Samuel García, senador por Nuevo León, manifestó que si el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, no ha sido sancionado por el Congreso local se debe que Morena, PRI y PAN “pactaron una protección” para el mandatario. “Los Tribunales electorales fueron muy claros: Bronco fue declarado culpable; pero como siempre, la corrupción y las negociaciones políticas pesaron más que la justicia. “Lo insólito es cuando tres partidos se unieron para proteger a Bronco: MORENA, PAN Y PRI. Cuando la destitución se veía venir, estos tres partidos se unieron para darle la espalda a Nuevo León”, externó García en redes sociales. Actualmente la Suprema Corte de Justicia mantiene una prohibición de suspensión al “Bronco”, hasta que no se resuelvan controversias promovidas por el ejecutivo estatal. Mientras tanto, García se ha mantenido crítico ante las medidas e indicando que no se ha hecho valer el veredicto del Tribunal Electoral ante las irregularidades cometidas por Rodríguez Calderón en la campaña previa a la presidencia de la república.

