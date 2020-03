Suspenden Pa’l Norte; Posponen Feria de San Marcos

En un acto de responsabilidad y compromiso con la salud de la población, el Gobierno del Estado ha tomado la decisión de posponer la realización de la #FNSM2020, con el único propósito de garantizar el bienestar de los feriantes y de la sociedad en su conjunto. pic.twitter.com/r0AEzeiqD2 — Feria de San Marcos (@FNSM_Oficial) March 14, 2020

En rueda de prensa nocturna, este viernes el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que se adelantaría el periodo vacacional de Semana Santa, del 20 de marzo al 20 de abril y que se suspenderán actividades cívicas y deportivas, esto como medidas de sana distancia por la presencia del Covid-19 en el país. El funcionario, sin embargo, recalcó que esto no se trata de una ampliación de las vacaciones si no de una medida preventiva de salud. “Se recomienda a todos un aislamiento preventivo, no se trata que salgan de vacaciones y se junten a disfrutar de las vacaciones, se quiere evitar la proximidad para los contagios”, dijo. Pero la SEP no fue la única en ajustar sus medidas preventivas. La organización del Festival Pa’l Norte 2020 también anunció la suspensión de su evento para evitar posibles contagios del coronavirus, esto, dijo, atendiendo las recomendaciones del Gobierno del Estado de Nuevo León, sede del evento. A través de un comunicado, informaron que su prioridad es salvaguardar la salud de los asistentes y artistas que vienen de muchas partes del mundo.Y aunque habían asegurado que mantendrían actividades, finalmente este sábado el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, anunció que la feria de San Marcos se realizará entre junio y julio de este año y no a partir de la segunda quincena de abril como tradicionalmente se celebra desde hace más de 150 años.Incluso la filmación en México de una miniserie de Amazon sobre Hernán Cortés, producida por Steven Spielberg y protagonizada por el actor español Javier Bardem, fue suspendida. De acuerdo a una carta enviada el viernes al elenco y equipo de producción y vista por la agencia Reuters, la decisión fue debido a las preocupaciones sobre el coronavirus. Aún así, algunos se resisten. Pues aunque la crisis por el brote a nivel global ha orillado a grandes organizaciones suspender sus actividades, la Liga MX se resiste y aún no se suspenden las jornadas del Clausura 2020.