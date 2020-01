Nuevo disco de Dios. Puta madre, ya me quería dormir #Eminem pic.twitter.com/HNtp9BQaHx — Uzzy Alegría (@reservoir_dog_) January 17, 2020

El icónico rapero Eminem sorprendió a todos tras lanzar un álbum inédito, Music To Be Murdered By, junto con el video de la canción Darkness. El nuevo disco de Marshall Mathers cayó de forma inesperada dado a que nunca se anunció que estaba trabajando en un proyecto nuevo. Sin uso de publicidad, el niño blanco del rap regresa al Top de la música después de un año posicionandose en el Top #2 en Apple Music. Para el arte y título del álbum, el cantante se inspiró en la canción del famoso director de cine Alfred Hitchcock.Los fieles seguidores del Real Slim Shady se percataron del lanzamiento del disco en la madrugada, y prefirieron escuchar los versos del rapero toda la noche a tener unas cuantas horas más de sueño.Con controversias de plagio, atentados de bomba y sin publicidad… ha vuelto el rey del rap.