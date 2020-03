feed dinero 09 de Marzo del 2020 El momento de Arturo Herrera Las proyecciones de desaceleración global podrían darle la razón al secretario de Hacienda, quien ha pedido abandonar la estricta austeridad fiscal en la aplicación del gasto público. Por

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha mantenido una estricta postura de dejar a un lado la austeridad fiscal en el gasto público. Precisamente este último concepto ha sido una de sus “banderas” en el discurso: creer en el gasto público como medida contra la desaceleración global. En innumerables entrevistas, Herrera ha mencionado que esto podría ser la llave para sacar a México adelante en materia económica. “Tenemos una desaceleración. Aún no tenemos una recesión. Una desaceleración es preocupante. Esto es lo que me mantiene despierto”, había declarado en octubre pasado. Ahora podría ser el momento para el secretario, quien está convencido de que el gasto en infraestructura: “Estamos adelantando un gasto fiscal para que el gasto en inversión se vea antes y no como lo teníamos programado, es decir, los recursos que teníamos programados para gastar en agosto, septiembre, octubre, los estamos moviendo ahora y lo mismo estamos haciendo con los estados”, mencionó en días pasados, en declaraciones que publicó El Economista. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/pVHVSauNvI8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

