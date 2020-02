feed dinero 10 de Febrero del 2020 Cemex: la parálisis golpea a sus accionistas El 2019 fue un año de crisis para el monopolio cementero mexicano. La administración propondrá no pagar un dividendo para el ejercicio fiscal del año pasado. La debilidad de la demanda interna y una fuerte carga de deuda pesan sobre las expectativas de Cemex. Por

Tras presentar un año de crisis en 2019 y una deuda que sumó más de $11 mil millones de dólares, Cemex propondrá no pagar un dividendo correspondiente al ejercicio fiscal del año pasado. De acuerdo con Reforma, la cementera informó lo anterior a la Bolsa Mexicana de Valores el orden del día de su Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual se efectuará el próximo 26 de marzo. Expertos señalan que la debilidad de la demanda interna, además y la fuerte carga de deuda (la cual asciende a $11 mil 150 millones de dólares), pesan sobre las expectativas de Cemex. Inclusive, añaden que la cementera tenían muchos años de no pagar el dividendo con el objetivo de mitigar la deuda e indicaron que como contrapeso de no otorgar este beneficio sería la cancelación de acciones.

