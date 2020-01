El caso Aguayo exhibe la crisis del Poder Judicial

Activistas, periodistas e incluso políticos cercanos a la 4T consideran que la demanda promovida por Humberto Moreira en contra de Sergio Aguayo no puede explicarse sin el elemento de la corrupción en el sistema de justicia.

Increíble q esto suceda "protegiendo" un personaje como el ex gober de Coahuila. De todos es sabido lo que hizo. La libertad de expresión q onda. #YoconAguayo pic.twitter.com/6m89fDnkF2 — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) January 28, 2020

Sergio Aguayo deberá pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, por presunto daño moral, un asunto que para voces críticas exhibe la crisis del Poder Judicial en México. Activistas, periodistas e incluso políticos cercanos a la 4T como Tatiana Clouthier, dieron muestras de apoyo al periodista y catedrático y manifiestan que que la demanda promovida por Moreira no puede explicarse sin pensar en la corrupción que pudiera haber en el sistema de justicia.Mientras que para organizaciones que defienden la libertad de expresión y la integridad de periodistas, como Artículo 19, plantean que “perseguir una opinión es perseguir el pensamiento”. Cinco días después de haber sido detenido en España acusado de lavado de dinero, Moreira fue criticado por Aguayo el 20 de enero de 2016 en su columna de Reforma, al señalar que “destilaba un hedor corrupto”. El 28 de junio de ese año, Moreira promovió una demanda y un juez de la Ciudad de México fijó la sanción y este martes autorizó el embargo de propiedades, por lo que Aguayo tuvo que pagar como 450 mil pesos como garantía para que sus bienes no fueran confiscados.