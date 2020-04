feed dinero 02 de Abril del 2020 Bank of America pronostica una contracción de 8 por ciento del PIB de México para 2020 El deterioro de las condiciones económicas en Estados Unidos, la desaceleración previa al Covid-19 y la pobre respuesta de política económica de la administración de López Obrador explican la proyección de Bank of America Por

La economía mexicana podría contraerse en un 8 por ciento para el presente 2020 debido a la contingencia del Covid-19 y el desplome en el precio del petróleo, de acuerdo con un pronóstico de Bank of America. Según la estimación hecha por la institución financiera, esto se sumaría a la pobre respuesta de política económica por parte de Andrés Manuel López Obrador y el pronóstico estaría muy por debajo de lo establecido por analistas y el Banco de México, los cuales daban un 3.5 por ciento de contracción. En un principio, Bank of America había declarado que México tendría un 4.5 por ciento de contracción, sin embargo, el escenario económico de las últimas semanas han replanteado esta posibilidad. No obstante, la entidad prevé que nuestro país pueda crecer 4.5 por ciento en su Producto Interno Bruto para el próximo año 2021, en el que habrá elecciones estatales y se renovará la cámara baja del Congreso de la Unión.

