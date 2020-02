Póker azteca

Partidos de las #MLS son transmitidos por Televison en más de 170 países alrededor del mundo, incluyendo en la mayoría de países en Europa y Latinoamérica. Pocas ligas en el mundo tiene ese nivel de distribución global. pic.twitter.com/KmLj1PACMA — Gabriel Gabor (@MLSGabor) February 13, 2020

La llegada de Pizarro a Miami. “Chicharito “ recibe su permiso de trabajo en Estados Unidos...

La MLS empieza a “robarle” reflectores a la Liga MX... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 13, 2020

La llegada de Rodolfo Pizarro marcará un precedente en la MLS: por primera vez en los 25 años de existencia de la Liga de soccer de Estados Unidos, la mayoría de sus figuras a seguir serán mexicanos. Y es que el arribo de Pizarro al Inter de Miami, franquicia de expansión, se une a las de Javier “Chicharito” Hernández (LA Galaxy) y Alan Pulido (Sporting Kansas City), quienes en este año también harán su aparición en el futbol del vecino país. Tampoco hay que olvidarnos de Carlos Vela, MVP de la temporada pasada y campeón de goleo, quien en las dos temporadas anteriores resultó todo un éxito no solamente deportivo, sino también mercadológico. Pero no es la primera vez que la MLS apuesta por figuras mexicanas, pues Pizarro se convirtió en el jugador mexicano número 50 que ha participado desde que comenzó la Liga hace 25 años.Otros nombres que figuraron fueron Hugo Sánchez (Dallas Burn), Jorge Campos, Luis Hernández y Carlos Hermosillo (los tres en el LA Galaxy); Claudio Suárez y Francisco Palencia (ambos en Chivas USA), además de Cuauhtémoc Blanco (Chicago Fire), sólo por mencionar algunos. El ex jugador de Rayados y Guadalajara también será el séptimo jugador proveniente de la Liga MX para esta temporada en la MLS, uniéndose así al mencionado Pulido (Chivas), Lucas Zelarayán (de Tigres pasó al Columbus Crew), Fernando Meza (estaba en Necaxa ahora jugará en Atlanta), Lucas Cavallini (del Puebla se fue a Vancouver Whitecaps), Edison Flores (de Morelia, al DC United) y Felipe Mora (de Pumas, al Portland Timbers).