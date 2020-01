feed deportes 24 de Enero del 2020 El multiverso Cabañas Se cumplen 10 años del balazo que acabó con la carrera del futbolista paraguayo. Desde aquel momento, todo cambiaría para el América y la selección paraguaya Por

Nadie imaginaría que en la madrugada de un lunes, un futbolista como Salvador Cabañas se encontraría en un bar, a unas horas de tener que acudir a entrenar. Tampoco que sería baleado por un pistolero ligado al narcotráfico, ni mucho menos en un lugar tan exclusivo y concurrido por famosos, empresarios o políticos. Mucho menos que Cabañas retara al José Jorge Balderas Garza, alias “JJ”, cuando éste amagó al paraguayo con la pistola: “tírale si tienes huevos”. Y es que el JJ tampoco imaginó que Cabañas se negara a ser cordial y cortés, según la versión del criminal, cuando Balderas Garza lo quiso saludar los baños del lugar. En Paraguay, no daban crédito a lo sucedido. A menos de cinco meses de iniciar el Mundial de Sudáfrica 2010, Paraguay perdía a su “Mariscal”, al goleador en las Eliminatorias previas. El técnico tuvo que echar mano de un argentino naturalizado guaraní para enfrentar el Mundial: Lucas Barrios y aunque alcanzó los cuartos de final del Mundial en una participación histórica y un año más tarde un subcampeonato en la Copa América, no sabremos si hubiesen alcanzado más con Cabañas. Por cierto, aquel entrenador era ni más ni menos que Gerardo “Tata” Martino, hoy técnico de la Selección Mexicana. Cuando salió de la “Albirroja”, Paraguay no volvió a ser el mismo. Lleva dos mundiales sin clasificarse y no volvió a destacar en Copas América. Tampoco volvió a tener a un delantero de la talla de Cabañas. El América tampoco fue el mismo. Aunque ese torneo alcanzaron la Liguilla, perder a un delantero que había marcado 59 goles en los últimos tres años y medio no fue poca cosa y el equipo tuvo que reinventarse… hasta la llegada de nuevos ídolos. A Cabañas sólo le faltó ser campeón con el América, sin embargo logró lo mejor el trofeo: salvar su vida.

