Millones inservibles

Deportivo Guadalajara y el Club de Futbol Monterrey no sólo tienen en común el uniforme a rayas, sino su “inservible” inversión en refuerzos en el mercado de invierno, pues ésta no les ha redituado con resultados durante las primeras seis jornadas del campeonato.El caso más lamentable es el de Rayados, un equipo que no tiene ni 50 días de haber sido campeón de Liga MX y está casi eliminado de la Liguilla del Clausura 2020, en donde (en teoría) debería refrendar el título. Monterrey es último de la tabla general con 3 puntos sumados de 18 posibles y tiene que ganar ocho de sus próximos 11 partidos para poder aspirar de nuevo a la “Fiesta Grande”. En este mercado invernal gastó casi $15 millones de dólares: $8 que costó el marfileño Aké Loba y $6.5 pagaron por el argentino Matías Kranevitter. Lo peor del caso es que Loba sólo ha jugado un partido de Liga MX y Kranevitter se lesionó en su debut con el Monterrey, el pasado encuentro de Copa ante Santos Laguna.En cambio, Chivas se está llevando las críticas a nivel nacional debido a su pobre desempeño. Los casi $40 millones de dólares que gastaron en fichajes han podido solventar el proyecto de Ricardo Peláez, quien además cargó con el fracaso de ser eliminado en los octavos de final de la Copa MX ante Dorados.El Guadalajara marcha en el lugar 13 de la tabla con 6 unidades, una situación no presupuestada desde el comienzo y que hace pender de un hilo al entrenador Luis Fernando Tena.