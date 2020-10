Fútbol 01 de Octubre del 2020 Regios ‘alistan’ su regreso a las gradas El fin del ayuno futbolero para la afición regiomontana podría estar cerca, pues además de que los estadios de Tigres y Rayados están preparados para el regreso de sus seguidores, la Liga MX les habría hecho llegar a los 18 clubes del futbol mexicano los protocolos sanitarios para garantizar la reapertura al público. Por

De acuerdo con reportes, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX se habría comunicado directamente con los equipos para enviarles un compendio de 36 páginas en el que se detallan los procesos a seguir para cumplir con los lineamientos solicitados por la Secretaría de Salud federal y que cada club deberá entregar a más tardar el jueves 8 de octubre. Sin embargo, aún no hay una fecha establecida para que los fanáticos regresen a las gradas en la Sultana del Norte, aunque según Marca Claro, los conjuntos de la ciudad ya comenzaron a implementar un sistema de logística acorde a lo que piden las autoridades, tanto en el Estadio Universitario como en el ‘Gigante de Acero’, pero deberán esperar a que se reduzca el número de contagios en Nuevo León y cambie de color el semáforo epidemiológico. Además de recibir la aprobación del gobierno local para abrir sus puertas, cada institución deberá sanitizar todas sus instalaciones, seccionar cada área de la tribuna y con un máximo del 50% de su capacidad; en lo que respecta a las zonas de animación (destinadas a las barras ‘Libres y Lokos’, de Tigres y ‘La Adicción’, de Monterrey) se mantendrán cerradas. De igual manera, sólo se permitirá un máximo de dos personas, sentadas juntas en el graderío, manteniendo la sana de distancia de 1.5 metros (sin dejar de lado el uso de cubrebocas, la aplicación constante de gel antibacterial y la toma de temperatura) y la venta de boletos se limitará a cuatro por familia -sin acceso a niños menores de 12 años-, sólo por la vía electrónica, lo que significa que no se abrirán las taquillas de los estadios. También se especifica que la venta de alimentos y bebidas estará supeditada al uso de dinero electrónico (tarjeta de crédito o débito), se limitarán los cajones de estacionamiento (separados por un lugar vacío) y no se permitirá el ingreso al estadio de banderas, trapos, instrumentos musicales, pirotecnia, cartulinas, así como la tradicional entrega de regalos de parte de los patrocinadores. Cabe destacar que el personal de seguridad podrá realizar revisiones de manera aleatoria y en caso de que un aficionado presente síntomas, será aislado y evaluado por personal médico, que determinará si continúa en el estadio o es retirado para seguridad del resto de los asistentes. En el caso de los medios de comunicación, se ampliará el ingreso de 16 fotógrafos (ocho personas en cada línea final del campo) y queda prohibido tener contacto directo con los futbolistas o participar en zonas mixtas (entrevistas al final del juego). Hasta el momento y conforme a lo que determine la Liga y las autoridades de locales y federales, se prevé que el regreso de la gente a los estadios se dé en un par de semanas, justo después de la próxima Fecha FIFA, a mediados de mes.

× Galeria Previous Next