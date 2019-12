Termina la espera, llega The Irishman a Netflix

Recomendaciones para ver The Irishman :

• Apagá tu celular durante 3.40 hs

• Busca el lugar más cómodo de tu casa y conecta unos buenos parlantes

• Si vas a juntarte con alguien a verla prioriza que tenga tantas ganas de verla como vos

• Tené cerca un poco de comida y bebida pic.twitter.com/DTxvvdTw6N — Cinéfilos (@cinefiloos) November 27, 2019

Los cameos de Catherine Scorsese en "Goodfellas" y "The Godfather Part III", ambas estrenadas con muy poca diferencia en 1990, anunciaban a "The Irishman" y la unión entre los universos mafiosos de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola pic.twitter.com/ZVqsnjdeek — El cine de La Bestia (@cinedelabestia) November 27, 2019

Tras semanas de proyectarse en cines selectos o no comerciales, los amantes del séptimo arte ya pueden disfrutar de The Irishman, la última joya cinematográfica del director Martin Scorsese. El filme ya se exhibe en Netflix, la plataforma reina del streaming que invirtió 160 millones de dólares en el proyecto, donde los críticos no dudan que deleitará al mundo y se llevará algunos premios en la próxima entrega de La Academia. The Irishman nos traslada al universo de las mafias en Estados Unidos, un viaje durante décadas que realiza en retrospectiva con Robert de Niro como protagonista, junto a Al Pacino, icónico gangster del cine estadounidense que por vez primera trabajó con Scorsese. La película tiene una duración de más de tres horas, por lo que ya hay hasta recomendaciones en redes sociales para poder apreciarla.E inclusive hay personas que entrelazan sus escenas con el universo de El Padrino.