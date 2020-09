Ozzy Osbourne: un hombre para nada ordinario

Leyenda dentro y fuera de los escenarios

Nacido como John Michael Osbourne en Birmingham, Reino Unido, el vocalista de la legendaria banda Black Sabbath ha estado haciendo música desde 1967, y a la edad de 71 años sigue con planes de crear nuevas canciones y seguir viajando por el mundo. Además de grabar nueve álbumes al lado de esta agrupación, Osbourne emprendió también una fructífera carrera como solista y se ha convertido en uno de los máximos exponentes de la música. De esta manera, el músico británico se ha hecho acreedor a títulos como el de

El padre del Heavy Metal

a la par que canciones como

Paranoid

se han convertido en himnos de este género, tal como lo ha hecho

la agrupación Queen con

We will rock you

.

El más reciente álbum de Ozzy Osbourne lleva por título Ordinary Man, pero los éxitos que tiene en cada una de sus presentaciones, su aportación a la industria musical y la vida diaria de esta leyenda de la música, no tienen nada de ordinario.

La imagen oscura y la vida llena de excentricidades de Ozzy le han ganado una gran base de seguidores, provocando que más allá de los escenarios el músico continúe llamando la atención. Entre 2002 y 2005, el canal de música MTV lanzó un reality show llamado The Osbournes, donde el objetivo era mostrarle a la audiencia el día a día del excéntrico Ozzy Osbourne y su familia, formando parte de una gran serie de programas de telerrealidad que le han dado una nueva identidad a esta cadena televisiva. En la actualidad, la familia Osbourne tiene un nuevo programa televisivo llamado The Osbournes Want To Believe, en el que ponen bajo la lupa videos y creencias sobre asuntos paranormales y dan su opinión sobre los mismos frente a las cámaras.

Además del éxito que tuvo en dicho programa, es común que Osbourne participe en campañas publicitarias por televisión, que su música se escuche en películas, series y comerciales, de la misma forma que su imagen es utilizada de manera exitosa en diversos medios comerciales y artículos de mercadotecnia inspirados en él. Por ejemplo, Ozzy Osbourne tiene su propia máquina tragamonedas en un casino online, la cual incluye la música de algunos de sus más grandes éxitos e incluye imágenes que hacen referencia al artista y el peculiar estilo que lo caracteriza como El príncipe de las tinieblas.

El futuro del padre del heavy metal

Después de que su álbum anterior Scream haya salido al mercado hace 10 años, en febrero de este 2020 Ozzy publicó un nuevo disco titulado Ordinary Man, para el cual contó con colaboraciones de estrellas como Elton John, Post Malone y Travis Scott, además de contar con temas compuestos por amigos suyos como Slash y Duff McKagan de Guns N’ Roses, Tom Morello de Rage Against the Machine y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers.

En 2019, Osbourne fue diagnosticado con Parkinson, una dolencia a la que ha logrado irse adaptando para continuar creando música. Inclusive, a principios de este año se especuló sobre la muerte del músico debido a que tuvo un ingreso al hospital, provocando una oleada de fake news alrededor del artista y una respuesta inmediata por las personas allegadas a él. Así pues, demostrando que está más vivo que nunca y con toda la disposición de continuar haciendo música.

A pesar de su edad y los malestares físicos que le puedan afectar, Ozzy Osbourne no piensa en un retiro próximo. Más allá del disco que lanzó en febrero pasado, ya trabaja al lado de su productor Andrew Watt en su decimotercer material como solista, y continúa con la idea de seguir su gira mundial No More Tours 2 tan pronto le sea posible.

La trayectoria de Ozzy y su influencia musical lo han convertido en un hombre completamente extraordinario, y las ganas de seguir creando música para sus fans son una muestra de que aún queda mucho por ver y escuchar del

Príncipe de las tinieblas

. Exitoso frente a las cámaras, arriba de los escenarios y con una imagen que capta la atención de manera instantánea, Ozzy Osbourne se ha convertido en una leyenda viva de la cultura popular.