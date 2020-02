Football Vs. Netflix

La Liga Premier de Inglaterra será la primera en el futbol mundial que desarrolle su propia plataforma vía streaming para llevar los partidos on demand a nivel mundial

La Liga Premier de Inglaterra se ha caracterizado por estar siempre a la vanguardia y en estos tiempos no es la excepción. Para la temporada 2022, la organización prepara una nueva plataforma streaming con la cual llevará sus partidos a todo el planeta, algo inédito para alguna Liga de futbol en el mundo. Lo anterior fue revelado por el medio Daily Mail, titulando el tema como “Premflix”, en un claro juego de palabras de “Premier League” y “Netflix”, pues a la nueva plataforma la ven como competencia del sistema streaming. Hasta ahora ninguna otra Liga en el mundo ha lanzado su propio canal de contenidos, aunque sí existen plataformas deportivas que ofrecen el servicio, como DAZN (por el momento no disponible en México), como competencia de Netflix. La empresa estadounidense no se ha aventurado a transmitir eventos deportivos, debido a que fuentes cercanas refieren que las inversiones en producción tiempo real lo ven poco redituable a comparación de las películas y series. ¿Cambiará la Liga Premier o el “football” este pensamiento de Netflix?