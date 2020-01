Fake death

Ozzy Osbourne no ha sido el único famoso al que han ‘matado’ a través de las redes sociales

Tranquilos, aún nos queda Ozzy. La cuenta de Black Sabbath acaba de confirmar que es "muy falso" el rumor de que está "en su lecho de muerte" pic.twitter.com/YoIkHUiBR0 — Nación Rock (@Nacion_Rock) January 2, 2020

En el primer día del Año Nuevo las redes sociales se cimbraron con la noticia de que Ozzy Osbourne estaba al borde de la muerte. Algunos inclusive sostenían que ya se encontraba en su lecho de muerte, luego de haber ocultado una extraña enfermedad que padecía desde hace rato… nada más alejado de la realidad. El ex vocalista de Black Sabbath se encuentra más vivo que nunca y la misma fan page del artista se encargó de desmentir el rumor.La hija del músico también acabó con la “fake news”, pero no ha sido el único famoso al que han “matado” en la mass media. SYLVERTER STALLONE Como reguero de pólvora corrió la noticia de que el famoso actor había fallecido en mayo de 2018 a consecuencia de un cáncer de próstata, a lo que respondió con un “¡todavía golpeando!”. BRITNEY SPEARS Sus constantes excesos han generado que en más de una ocasión haya sido dada por “muerta”, pero no tanto cuando lo confirmó la disquera Sony Music en 2016. Luego reconoció que se trató de un malentendido. MILEY CYRUS Otra cantante “matada”en redes sociales fue Miley Cyrus, a quien supuestamente la habían encontrado muerta en la bañera de su casa en 2016.