Economía 25 de Agosto del 2020 Se descarrila costo del Tren Maya El costo del Tren Maya acaba de aumentar en 26 mil millones de pesos. Y eso que ni siquiera está claro todavía cuántas estaciones tendrá el trayecto.

El deseo de tener listo el Tren Maya para antes de que termine el sexenio parece estar resultando algo contraproducente. Y -no se diga- algo caro. Y es que -una vez más- el proyecto insignia del gobierno de la 4T para el sudeste del país presentó cambios sustanciales. En este caso, un aumento del 18% por ciento en su inversión. Es decir, que si en un inicio el Tren Maya nos iba a costar a los mexicanos 139 mil millones de pesos, ahora el costo total se estima en 165 mil millones de pesos. ¿Y cómo se explica este incremento? Pues resulta que Fonatur, a cargo de la obra, cambió de parecer y decidió que ahora el 40% de los mil 554 kilómetros del trayecto serán eléctricos. Cuando inicialmente se contemplaba que toda la ruta se movería con diésel. De acuerdo con un consultor que realiza estudios para un tramo del Tren Maya y que fue consultado por este medio, el hecho de que la obra presente cambios menores una vez iniciada no es algo fuera de lo común. Sin embargo, lo que no es normal -comentó- es que una vez arrancado el proyecto no se tengan definidos aspectos primordiales. Como por ejemplo, el número de estaciones que conformarán la ruta. Pues en un inicio se contemplaron 15, luego 19 y ahora 30. Y de esas posibles 30, 11 aún no se sabe dónde serán construidas… si es que serán construidas. Así que, como puedes ver, el Tren Maya avanza a pasos accidentados. Solo nos queda esperar que siga su curso y que el megaproyecto no se descarrile más.

