Economía 18 de Noviembre del 2020 Que quede claro: no se está prohibiendo la subcontratación

“Prohiben outsourcing”. “Criminalizan subcontratación”. A ver, si has leído titulares así, no te vayas con la finta. La iniciativa presentada este jueves por la secretaria del Trabajo, Luisa Maria Alcalde, y respaldada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no contempla prohibir todos los tipos de subcontratación - también conocidos como outsourcing. Básicamente, la propuesta tiene como objetivo primordial regular estos esquemas laborales para prevenir los abusos que ya todos conocemos: registros ante el IMSS con un sueldo menor al real, despidos y recontrataciones periódicas para no generar antigüedad, entre otras cosas. En concreto, la iniciativa contempla cuatro acciones: Uno, prohibir que una empresa “preste” sus trabajadores a otra. Sí, esto podría entenderse como una prohibición total del esquema de subcontratación. Pero veamos el siguiente punto. Dos, la propuesta plantea que no se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa. O sea, que los trabajadores de seguridad, o de limpieza, -por ejemplo- que trabajan en una compañía que se dedica a, digamos, manufactura, podrán seguir siendo subcontratados, siempre y cuando la empresa que los contrató originalmente tenga autorización de la secretaría del Trabajo. Con esto, se busca tener bien vigiladas a las empresas que contratan personal y que prestan sus servicios a otras. Tres, las agencias de reclutamiento o colocación podrán seguir operando pero en ningún caso deberán ser consideradas como patrón. Y cuatro, quizá la más polémica. Se busca que todos aquellos contribuyentes que incumplan la ley propuesta, enfrenten penas mucho más severas. Incluso, la cárcel. Entonces, que quede claro: la iniciativa contra el outsourcing no prohíbe todos los tipos de outsourcing. Además, primero tendrá que ser analizada y debatida en el Congreso, que seguramente le hará uno que otro cambio antes de aprobarla. Y recordemos, esta discusión todavía no se acaba.

