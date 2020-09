Economía 24 de Septiembre del 2020 ¿Qué son los FinCEN Files? Aquí te lo explicamos en 04 puntos El lunes de esta semana, decenas de noticias sobre lavado de dinero sacudieron a los medios alrededor del mundo: todas nacían de los llamados FinCEN Files. Por

El lunes de esta semana, decenas de noticias sacudieron a los medios alrededor del mundo: todas nacían de los llamados FinCEN Files. Se trata de un proyecto colaborativo entre BuzzFeed News y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, basado en una cantidad masiva de documentos confidenciales. Aquí respondemos las 04 principales dudas en torno a estas filtraciones. 01 ¿Qué son los FinCEN Files? La serie de periodismo de investigación obtiene su nombre de la Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN, por sus siglas en inglés), la cual recibe alertas sobre transacciones dudosas de bancos y otras instituciones financieras. A estas alertas se les llama reportes de actividad sospechosa, o SARs (por sus siglas en inglés). De acuerdo con los reportes, instituciones financieras enviaron SARs por más de 2 billones (trillion) de dólares en transacciones entre 1999 y 1997. Los archivos filtrados cubren el periodo de entre 2011 y 2017 e incluyen unos 2,100 SARs. Esto representa menos del 0.02% de los más de 12 millones de SARs durante dicho periodo. Entre los tipos de transacciones destacadas en el reporte se incluyen fondos procesados por JPMorgan para clientes potencialmente corruptos, así como compañías de Venezuela, Ucrania y Malasia; dinero de esquemas de fraude movidos a través de HSBC; y dinero ligado a un multimillonario ucraniano procesado por el Deutsche Bank AG. 02 ¿Por qué son sospechosos? Las leyes federales de Estados Unidos obligan a ciertas instituciones financieras a emitir SARs si existen indicios de lavado de dinero, abuso de información privilegiada, ciberataques o distintos tipos de fraude. La existencia de un reporte no confirma la comisión de un delito; sin embargo, sí alertan a los reguladores sobre posible actividad criminal. 03 ¿Qué salió mal? Agencias de Estados Unidos cuyo encargo es aplicar las leyes anti-lavado raramente tomaron acción luego de recibir SARs. Asimismo, revelan los archivos FinCEN, ninguno de los bancos hizo nada tras emitir estos reportes. Como resultado, millones de reportes de actividad sospechosa tuvieron efectos nulos en la vigilancia del sistema financiero global, indican los reportes periodísticos. 04 ¿Qué significa para los bancos? Aún no queda claro cuáles serán las consecuencias negativas para los bancos, si es que habrá. Analistas citados por Reuters este lunes dijeron que las revelaciones tenían poca posibilidad de resultar en multas o penalizaciones adicionales. Porque, aunque el comportamiento expuesto en los artículos demuestra que el sistema tiene fallas, no indican que los bancos rompieron alguna ley o norma. Según la agencia de noticias, es posible que algunos bancos con tecnología obsoleta tengan que realizar mayores inversiones en sistemas de cumplimiento, y que aquellos políticos que ya critican a la industria financiera quizá le dediquen mayor escrutinio al tema; no obstante, no hay señales aún de que eso vaya a suceder pronto.

