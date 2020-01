La situación de las rondas petroleras está en un punto de quiebre

En público, la posición de Rocío Nahle de que no se llevarán a cabo nuevas licitaciones de campos petroleros a empresas privadas ha sido ratificado un sinnúmero de veces por el presidente. En privado, Alfonso Romo, recién nombrado jefe de gabinete económico, plantea algo diferente

#Tabasco | El titular de la @SEDENER_Tab, José Antonio de la Vega, informó está mañana que de las empresas ganadoras de las rondas petroleras, el 70 por ciento están en fase de exploración, y tres, entre ellas una argentina, holandesa y mexicana, están ya en producción. pic.twitter.com/JsLQAtyARX — Diario de Tabasco (@DiarioDeTabasco) January 28, 2020

Aunque en reiteradas ocasiones el gobierno de México ha dejado en claro de que no habrá más rondas petroleras, el nombramiento de Alfonso Romo como jefe de gabinete económico podría plantear un panorama diferente. En público, la posición de la Secretaría de Energía, cuya titular es Rocío Nahle, ha establecido que no se llevarán a cabo nuevas licitaciones de campos petroleros a empresas privadas (tras cerrar las licitaciones de las rondas en 2018), sin embargo, en privado, Romo podría resultar clave para reactivarlas. En ese sentido, durante su intervención en un foro de energía, Romo abrió la posibilidad al explicar que sí habrá alianzas de exploración y producción con empresas privadas, contempladas en el plan de infraestructura energética que anunciará en febrero próximo. “Probablemente van a ver muy poquitos farmouts porque ahorita le vamos a dar prioridad a Pemex, lo que es importante es que sepa el sector privado en que sí y en que no (podrá participar)”, detalló Romo. En octubre pasado, el jefe de la Oficina de la Presidencia abrió la posibilidad de una reactivación de las rondas, siempre y cuando se comprobara su rentabilidad, situación que fue descartado por Andrés Manuel López Obrador a principios de enero.