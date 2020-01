Economía 24 de Enero del 2020 IP: nuevo etiquetado en alimentos y bebidas no resolverá problema de salud El Comité Coordinador Empresarial aseguró que el nuevo etiquetado frontal resultará en menor información para los consumidores dado que no se tomó en cuenta la evidencia científica. Por

A pesar de la participación histórica en la consulta pública sobre el nuevo etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, los responsables del proceso de normalización ignoraron las opiniones vertidas, afirmó la iniciativa privada en México. De acuerdo con un comunicado emitido por el Consejo Coordinador Empresarial, el comité de normalización integrado por funcionarios de las Secretarías de Economía y Salud no analizaron con rigor la evidencia técnica- científica, el costo-beneficio de la medida, el impacto de libre competencia y el respeto a los tratados internacionales, ni los derechos de los consumidores a acceder a información veraz y clara sobre los productos en cuestión. La coalición de grupos empresariales consideró que el proyecto que fue votado este viernes por el comité de normalización no atiende el problema de salud de manera integral, e impide que los mexicanos tomen decisiones informadas para comparar entre productos e integrar dietas correctas. Por ello, el CCE, los organismos que lo integran y otras representaciones empresariales, reiteraron que un etiquetado frontal debe cumplir con los siguientes principios: advertir clara y verazmente de las calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio; informar con datos precisos sobre sus contenidos específicos; incentivar la reformulación y la reducción del tamaño de las porciones; estar basado en evidencia científica; y ser congruente con el marco jurídico nacional e internacional. Reiteraron que las autoridades responsables del proceso de normalización no tomaron en cuenta la información técnica propuesta por los productores del campo, pequeños y medianos empresarios, asociaciones de pacientes, nutriólogos y profesionales de la salud, la Comisión Federal de Competencia Económica, los gobiernos y productores de socios comerciales internacionales, además de especialistas en propiedad intelectual, entre otros. Tampoco, añadieron, se tomaron en cuenta los efectos que tendrá para el mercado interno esta medida que podría afectar la mayoría de los productos que se ofrecen en las tiendas Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX). Por lo anterior, mencionaron en el comunicado, los sectores productivos participantes en el Comité de Normalización decidieron votar en contra del proyecto de la NOM051.

