Demandas extremas de Trump en T-MEC son inaceptables: CCE

El Consejo Coordinador Empresarial expresó que la soberanía de México no es negociable y que las modificaciones en materia laboral del acuerdo negociado son extremas e inaceptables.

El Consejo Coordinador Empresarial indicó que las demandas realizadas por Donald Trump en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resultan inaceptables. Mediante un comunicado, Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo, declaró que sienten presión de algunos sectores estadounidenses para que no haya acuerdo. “Tenemos la percepción de que algunos actores estadounidenses están tratando de presionar para que no haya un acuerdo. El respeto a la soberanía de México no es negociable”, aseguró. El CCE mostró su preocupación que las propuestas pretendan, “a partir de eventos aislados, afectar las cadenas de suministro creadas en la región en los últimos 25 años”, lo cual afectaría a los tres países.