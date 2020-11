Economía 13 de Noviembre del 2020 El ataque a Banco Base pone a prueba el sistema bancario Aunque no estuvo en riesgo el capital ni la información de sus clientes, el ciberataque prendió las alarmas del sistema bancario nacional Por

La más reciente incursión de hackers a los servidores del Grupo Financiero Base supone que los sistemas de seguridad de las instituciones financieras en México distan mucho de estar ‘blindadas’ contra los ataques cibernéticos. Durante la noche del martes 10 de noviembre, el Banco Base -activo principal del consorcio- fue presa de un ataque cibernético, que de acuerdo a un comunicado de la empresa, se contuvo a tiempo y nunca estuvo en riesgo el dinero resguardado ni la información de los clientes o la propia institución. Sin embargo, esta situación no es nueva y está lejos de resolverse. En 2018, la banca mexicana fue objeto de uno de los mayores ‘hackeos’ de su historia, al ser sustraídos cerca de 300 millones de pesos de cinco de los principales bancos del país. En aquel momento, los piratas cibernéticos se infiltraron a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) a los sistemas de información y redes desde un año antes de ser detectados. Nunca se detalló el origen de estos ataques. Francisco Meré, director de soluciones de Banco Base, reveló en entrevista para el Economista que a pesar de la vulnerabilidad e intrusión sufrida se evitaron mayores daños gracias a los protocolos de contención. Además, el directivo no descartó que se trate de un ciberataque de tipo ‘ransomware’ (secuestro de datos), con la intención de realizar una extorsión al banco, aunque dijo que esperarán el resultado del análisis forense que se efectúa de manera conjunta con las autoridades financieras. “Hasta donde van las investigaciones, y yo no quisiera aventurar conclusiones, pero se podría tratar de los muchos ataques que se hacen en los sistemas financieros en el mundo y en otras empresas tratando de tener una extorsión. “Lo relevante es que lo pudimos contener, pudimos contener que no hubiera llegado a ningún otro sistema principal y por precaución y por la responsabilidad que tenemos con los clientes, con el propio sistema financiero, decidimos bajar todo, revisar todo”, puntualizó.

× Galeria Previous Next