Economía 12 de Octubre del 2020 Arman coalición fronteriza contra la Ley de alimentos El gremio empresarial fronterizo expresó su preocupación por la nueva serie de leyes dirigidas a la industria de alimentos y bebidas en México. Por

Las nuevas disposiciones federales dirigidas a la industria de alimentos y bebidas podrían afectar el comercio entre Estados Unidos y México, así lo aseguró la Cámara de Comercio Hispana en los Estados Unidos en conjunto con varios gremios empresariales fronterizos. Mediante un comunicado de prensa la USHCC , por sus siglas en inglés, explicó que las leyes dirigidas a la industria de alimentos y bebidas en México, impactaron de forma negativa la confianza de inversión en el país y en otros mercados de Latinoamérica aunado a el espíritu del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. “La USHCC , junto con los miembros de la coalición, estamos a favor de legislación y políticas que incentiven a nuestros miembros empresariales y nos ayuden en nuestra recuperación económica,”expresó Ramiro A. Cavazos, presidente y director ejecutivo de la USHCC . Los comerciantes hispanos indicaron que conforme se avanza en la recuperación de la economía global en medio de la pandemia por Covid-19, se necesita trabajar en conjunto para promover políticas que brinden fluidez y alienten al comercio, la creación de empleo que permitan todas las industrias aprovechar al máximo los acuerdos comerciales cómo el T-MEC . " Los gobiernos estatales no pueden detener sectores empresariales prósperos mientras que paralizan un estímulo económico crucial para México donde la comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por el Covid-19. Este tipo de legislación dañará a nuestros miembros empresariales y a sus respectivos socios que operan internacionalment e ”. Entre los integrantes de la USHCC se encuentran Albuquerque Hispano Chamber of Commerce , Arizona Hispanic Chamber of Commerce , Border Plex Alliance , El Paso Hispanic Chamber of Commerce , Greater Austin Hispanic Chamber of Commerce , Los Angeles Latino Chamber of Commerce , Orange County Hispanic Chamber of Commerce , quienes se mostraron a favor de iniciativas que promuevan la estabilidad económica y faciliten la expansión de inversión extranjera a través de todas las industrias.

