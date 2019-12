Economía 23 de Noviembre del 2019 AMLO pide que T-MEC no sea rehén político “Con el debido respeto”, el presidente hizo un llamado a demócratas y republicanos a desligar la negociación del acuerdo comercial de las vicisitudes coyunturales del sistema político norteamericano Por

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a legisladores de Estados Unidos para aprobar el nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y no utilizarlo como “rehén político”. “Con el debido respeto, hago este llamado de manera muy respetuosa porque sí ayuda a la economía de los tres países y no puede ser el tratado rehén en las diferencias políticas-electorales; debe de separarse”, manifestó López Obrador. El Presidente habló en el contexto de las actuales diferencias que enfrenta el Congreso estadounidense contra su homólogo Donald Trump, debido al juicio político, además de las próximas elecciones de 2020 en aquel país. En ese sentido, López Obrador indicó que “nos importa mucho que no se junte el asunto político electoral de Estados Unidos”.

