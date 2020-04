Economía 07 de Abril del 2020 05 puntos del plan de reactivación económica de los empresarios Estas son las medidas para enfrentar la contingencia económica por el Covid-19, que propuso el Consejo Coordinador Empresarial al gobierno de México en un plan de 90 días. Por

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, presentó un plan para enfrentar la crisis económica por el Covid-19. Anteriormente, estas medidas se las presentaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no fueron adoptadas. Carlos Salazar Lomelín insistió que la crisis se trata “un problema de liquidez, no de solvencia”. Y es que hasta febrero, los negocios operaban con normalidad y cumplían con todas sus obligaciones, pero la pandemia cortó la operación abruptamente y “no por falta de capacidad ni de activos, sino por una situación fuera de control”. Bajo ese entendido, los empresarios diseñador un plan de 90 días que consiste en los siguientes 05 puntos: 01 Empleos para el sector formal -Generar acuerdos entre empresas y empleados, para evitar despidos. Por ejemplo: programa generalizado de vacaciones pagadas para los sectores no esenciales. -En lo inmediato, diferir el pago de contribuciones a la seguridad social, en los sectores más afectados como la aviación y la hotelería. Para mayo y junio incluir a otras industrias. También diferir el pago de impuestos, y pagarlos en 2021. Sin condonación. -Establecer con fondos públicos un programa de 100 mmdp para que la banca de desarrollo garantice créditos a través de la banca privada a MIPYMES. Y que así puedan tener liquidez para cumplir con la nómina y conservar los empleos. -Agilizar el pago de saldos a favor del IVA. 02 Empleos para el sector informal -Créditos a la palabra mensuales de 25 mil pesos. Bajo el requisito de formalizar el negocio (costo de 75 mmdp). 03 Financiamiento de programas -Incrementar la deuda hasta el 4% del PIB. Con 3 objetivos: financiar el gasto en salud, compensar las caídas del ingreso, sentar bases para reactivar la economía. -Utilizar los fondos de estabilización (243 mmdp). -De la caja actual del dinero público, cambiar de deuda neta a deuda bruta (esto liberará 425 mmdp). 04 Reactivación económica -Programa de infraestructura que asigne a cada estado un gran proyecto. -Proyectos de inversión privada en infraestructura energética, definirlos y anunciarlos. -Buscar que México sustituya a China como proveedor de algunas exportaciones hechas hacia Estados Unidos. -Depreciación acelerada para que lleguen nuevas inversiones. 05 Plan para MIPYMES -Adoptar a MIPYMES. Que privados con la capacidad de apoyar a los más pequeños lo hagan con apoyos salariales o recursos. -Compras adelantadas, para entregar cuando termine la crisis. -Que las empresas con capacidad económica apoyen a sus proveedores más pequeños con pagos a no más de 30 días. -Evitar penalizaciones de contratos.

