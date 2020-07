03 barcos que se hunden con militarizar los puertos

“Para evitar la corrupción y contrabando de drogas”, señaló AMLO. ➡️ En conferencia desde Manzanillo, Colima, el presidente @lopezobrador_ ordenó que la @SEDENAmx y la @SEMAR_mx tomen el control de las #aduanas terrestres y marítimas. pic.twitter.com/TRYFPfgTIA — Código Magenta (@Codigo_Magenta) July 17, 2020

En su carta de salida, el ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, advirtió que militarizar los puertos traerá consecuencias políticas y económicas. Jimenez Espriú es de los que piensa que las aduanas y los puertos deben ser lideradas por civiles, no por militares. Pero Andrés Manuel López Obrador considera que el problema más grave de corrupción en el gobierno está en las aduanas, por lo tanto para su gobierno es una prioridad que los mandos militares tomen el control y pongan orden. Sin embargo, las partes interesadas defienden el status quo por las consecuencias económicas que este cambio traería, tal y como lo advirtió Espriú en su carta. Estos son los 03 riesgos económicos de militarizar los puertos:“Hay que tener mucho cuidado de no alentar y entorpecer el flujo logístico. Es muy peligroso que eso ocurra, que el exceso de condiciones de seguridad [...] tenga un impacto en el comercio nacional”, eso lo dijo Fernando Bustamante Igartúa, director de las Administraciones Portuarias Integrales (API), en una entrevista para Proceso. Y por exceso de condiciones de seguridad se refiere al aumento de revisiones que hagan la descarga de los barcos más lenta. Y los retrasos también cuestan, por ejemplo, el costo de cada día de espera de un navío en fondeo ronda de los 15 a 20 mil dólares. Afectar la operación de las terminales portuarias es afectar al comercio. Eso nos lleva al siguiente punto.“(Afectar la operación) puede ahuyentar a las líneas navieras y eso impactaría muchísimo en México, y a los inversionistas en los puertos y a los operadores”, señaló Bustamante Igartúa. Esto es grave considerando que el 31.6% del comercio internacional de México se mueve por vía marítima. Además, el 34% de las importaciones y el 21% de las exportaciones pasan por mar. Añadido a esto, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y apenas este mes entró en vigor el tratado comercial de américa del norte (T-MEC), que promete impulsar la economía mexicana en crisis. Esta decisión de ceder control a la Marina, podría abonar a la incertidumbre en las inversiones, así lo dijo el director de las API, “siempre hay incertidumbre cuando hay este tipo de cambios o declaraciones”. Y menos ingresos nos llevan al siguiente punto.Ahuyentar a las navieras de los puertos mexicanos podría impactar directamente en las finanzas públicas, porque a menores ingresos, menor recaudación. ´ Para darnos una idea de cuán importantes son las aduanas para el bolsillo del gobierno, en 2020 cuatro de ellas aportaron el 36.8% del total recaudado entre enero y junio. Estas son las aduanas de Manzanillo, Veracruz, Tuxpan y Lázaro Cárdenas. Por lo pronto aún no sabemos si la orden para hacer el cambio de mando vendrá a través de un acuerdo o decreto presidencial. Pero lo que es un hecho, según Andrés Manuel López Obrador, es que la decisión va.