Dinero 31 de Marzo del 2020 México podría acudir al FMI para financiar la respuesta a la crisis del Covid-19 El consenso de analistas estima que la capacidad fiscal de las economías emergentes es insuficiente para suavizar el impacto de la peor recesión desde la Gran Depresión Por

México podría acudir al Fondo Monetario Internacional para financiar la crisis del Covid-19. Lo anterior debido a que el consenso de analistas estima que las economías de países emergentes como el nuestro es insuficiente para suavizar el impacto de la recesión, que ya es considerada como la peor desde la Gran Depresión de 1929. Durante la semana, el G-20 declaró que buscará una solución en conjunta con el FMI y el Banco Mundial para solventar con recursos a los países de ingreso medio y bajo, por lo que cuentan con una capacidad de préstamo de 787 mil millones de dólares. No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se fuera “a pedir prestado”: “Existe, vamos a decir, un compromiso de que podemos disponer de un crédito, creo que es del orden de 10 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, pero no vamos a recurrir a él, afortunadamente tenemos reservas y no vamos a endeudar al país”.

