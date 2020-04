Dinero 16 de Abril del 2020 FMI debe apoyar económicamente a América Latina: Zedillo El ex presidente de México plantea que el Fondo Monetario Internacional debe emitir mil millones de Derechos Especiales de Giro para financiar un Plan Marshall latinoamericano Por

Mediante una carta enviada junto a otros ex mandatarios de América Latina, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, pidió que el Fondo Monetario Internacional deberá apoyar a los demás países de la región para evitar el colapso. De acuerdo con la misiva, firmada por cuatro ex presidente del bloque, además de una decena de ex ministros de finanzas y banqueros centrales, se solicitó al FMI que emita mil millones de dólares por concepto de Derechos Especiales de Giro para financiar un Plan Marshall. “El FMI tiene un papel esencial que desempeñar, tanto para abordar las necesidades fiscales y cambiarias de los países en el corto plazo como para seguir apoyando a las economías en el futuro, a través de una crisis de duración incierta”, explicaron los ex mandatarios mediante la misiva. Además de Zedillo, la carta fue firmada por Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil; Ricardo Lagos (Chile), así como Juan Manuel Santos, de Colombia.

