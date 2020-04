Dinero 16 de Abril del 2020 ¿Por qué esta crisis será peor que la Gran Recesión de 2009? El Fondo Monetario Internacional estima que el PIB per cápita global caerá 4.2 por ciento este año. En el 2009, después del shock de la crisis financiera, la pérdida de ingreso fue de 1.6 por ciento Por

El Covid-19 pasará a la historia porque dejará la peor crisis del siglo XXI, inclusive superior a la Gran Recesión de 2009. Diversos factores han llevado a la posibilidad, principalmente por las estimaciones de organismos importantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El FMI, por ejemplo, estimado que el Producto Interno Bruto per cápita global caerá 4.2 por ciento, prácticamente el triple de lo registrado en 2009. En aquella ocasión, tras el shock de la crisis financiera, la pérdida de ingreso fue de 1.6 por ciento. Mientras tanto, José Ángel Gurría, secretario de la OCDE, estimó a fines de marzo pasado que el coronavirus reduciría a la mitad el crecimiento de la economía mundial durante el presente 2020 en tan sólo 1.5 por ciento. Asimismo, no dudó en pedir a los gobiernos activar una especie de “Plan Marshall” para amortiguar la contingencia debido a “un estado de congelación profunda sin precedentes, del que la recuperación no será directa ni automática". Mientras esto acontece, en Estados Unidos se ha disparado una tasa de desempleo nunca antes vista en los últimos años. Este jueves, el gobierno estadounidenses reportó que, en las últimas cuatro semanas, 21.7 millones de personas realizaron una petición inicial de seguro de desempleo. Las cifras actuales han repasado los 20 millones estimados para fines del presente, previsión dado a conocer hace dos semanas y cuya cantidad significa el doble de lo registrado entre 2008 y 2009 en la Gran Recesión.

× Galeria Previous Next