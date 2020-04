Consejo Mexicano de Negocios acuerda un programa masivo de financiamiento a Pymes con el BID

No es que no te guste el modito @lopezobrador_ Te trae ardido que la sociedad civil está haciendo más por los ciudadanos y por el país. Hasta gobernadores y los narcos ya te han rebasado en llevar la ayuda a los verdaderamente más necesitados y no a los que tú das por el voto. pic.twitter.com/EVzG3jrcMb — José Díaz Fuerza México 🇲🇽 #TodosACasa (@JJDiazMachuca) April 27, 2020

El Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron un programa masivo de financiamiento a pequeñas y medianas empresas (Pymes) ante la contingencia del Covid-19. Dicho vínculo consiste en el lanzamiento de un programa de créditos con un monto de 12,000 millones de dólares, el cual será destinado para beneficiar a más de 30,000 pymes en el país, informaron mediante un comunicado. El acuerdo logró cerrarse bajo el supuesto respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con ambas organizaciones, para llevar a cabo “la disponibilidad de financiación para los mercados en crecimiento y para los segmentos vulnerables que se ven afectadas”. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no le gustó el “modito” con el que se logró el acuerdo y aseguró que no pueden avalarlo porque “no queremos endeudar al país y queremos rescatar primero a los más necesitados”. “No me gusta mucho el 'modito' de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes”, declaró AMLO en la mañanera.