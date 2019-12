Se agota el tiempo

El mejor video que van a ver hoy #DallasCowboys pic.twitter.com/7ia0KC7WRT — Meg Lopez (@meg_latouche) November 29, 2019

Con seis derrotas en los últimos nueve partidos, las esperanzas de llegar a postemporada comienzan a diluirse para los Vaqueros de Dallas. La gota que derramó el vaso aconteció justo en el Día de Acción de Gracias: Bills de Bufalo se impuso en el AT&T Stadium, quienes se acechan el liderato de la zona Este de la AFC. Por si fuera poco, el puesto de Jason Garrett, entrenador en jefe de los Cowboys, pende de un hilo. De acuerdo a medios estadounidenses, sólo le valdría llegar al Súper Bowl para poder evitar el despido de un puesto que ostenta desde la temporada 2010. “Los Cowboys están rotos. Lo que viene a continuación es inevitable. La pregunta es cuándo. No será este fin de semana ni será al final de la temporada regular, como ya confirmó Jones. Pero todos sabemos a dónde vamos después de esta derrota 26-15 contra Buffalo. ¿Alguien además del dueño de los Cowboys cree en los cuentos de hadas?”, publicó a manera de análisis The Dallas Morning. De esta manera, parece que Vaqueros sumará otra temporada de fracasos y no llegaría al Súper Tazón, un partido que se le resiste desde el ya lejano 1996.