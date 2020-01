deportes 16 de Enero del 2020 ¿Por que el Pumas vs Juárez en Jueves en la Noche? Para el torneo clausura 2020 se hicieron cambios en la liga beneficios otros que tendremos que ver si lo serán en un futuro, uno que ya esta aplicando es el “Thursday Night Football” Mexicano. Por

La liga mx decidió para este curso implementar juegos en jueves por la noche, para mejorar la experiencia de los aficionados y acortar la espera de una jornada a otra. Aunque los partidos en jueves no serán todas las jornadas si se tendrá cuatro jornadas con esta nueva dinamica, cabe recalcar que el Ascenso MX ya tenía sus juegos en este día de la semana desde el 2019. Las cuatro fechas con la modalidad “Thursday Night Football” son: - Juárez vs Pumas, jueves 16 de enero - Atlas vs Morelia, jueves 6 de febrero - Xolos vs Juárez, jueves 16 de abril - Atlético de San Luis vs Toluca, jueves 30 de abril

