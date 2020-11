Prendan la carne asada, que viene la Liguilla del futbol mexicano

Concluida la Fecha FIFA, todo está listo para que este fin de semana arranque la máxima fiesta del futbol mexicano, la Liguilla del Guard1anes 2020, la cual se jugará de manera diferente con los partidos de reclasificación. Como se recordará, la Liga MX presentó un nuevo formato de clasificación, que otorga cuatro pases directos a los Cuartos de Final e incluye un repechaje para definir a los últimos cuatro equipos invitados a la Fiesta Grande. Desde hace una semana, el Superlíder León, Pumas, América y Cruz Azul aseguraron su boleto a la siguiente ronda, por lo que están a la espera de que se disputen este sábado y domingo los duelos de ‘repesca’. Dicha ronda se disputará a partido único, donde el equipo mejor ubicado en la Tabla General saldrá como local y en caso de registrarse un empate cumplidos los 90 minutos, se definirá al ganador directamente en tanda de penales.Tocará el turno de abrir la fiesta futbolística al Santos Laguna, que el sábado recibe a Pachuca, a partir de las 19:00 horas; un duelo parejo, tomando en cuenta que ambos clubes tuvieron un gran cierre, sumaron la misma cantidad de puntos y en fase regular empataron a un gol. La última vez que se vieron en fase final fue en los Cuartos de Final del Clausura 2016; en aquella ocasión avanzaron los Tuzos tras imponerse por 4-3 en el global. Posteriormente, a las 21:10 horas, Chivas enfrentará en casa a los Rayos del Necaxa, con las recientes bajas de Alexis Vega y José Juan Macías, por lesión, que se unen a los suspendidos Alexis Peña, Eduardo ‘Chofis’ López, José Juan Vázquez y Dieter Villalpando, de ahí que el panorama rojiblanco sea poco alentador. El antecedente más reciente de Liguilla, en torneos cortos, entre tapatíos e hidrocálidos se remonta a la Final del Invierno 98, conocida como el ‘Jaliscazo’, ya que los Rayos se impusieron 2-0 en casa de Chivas para conquistar el título. El domingo será con ‘olor a carne asada’, ya que verán acción Tigres y Rayados en sus respectivos frentes, con la consigna de sacarse la espina de no haber podido avanzar de manera directa a la fase final del campeonato. Los felinos de Ricardo Ferretti se medirán al Toluca, en punto de las 19:00 horas en el ‘Volcán’ Universitario; será la primera vez que se vean en la Fiesta Grande, después de aquella Semifinal del Apertura 2015, que los Tigres se agenciaron por global de 2-0 para que finalmente bordaran su cuarta estrella en su historia. En tanto, La Pandilla del ‘Turco’ Mohamed le hará los honores a La Franja del Puebla, pasadas las nueve de la noche del domingo, equipo al que no enfrentaban en estas instancias desde los Cuartos de Final del Clausura 2009, cuando los camoteros eliminaron a los regios (global 5-3) en el extinto Estadio Tecnológico. Si la lógica no falla y ambos equipos regios logran el triunfo, se unirán a Esmeraldas, Pumas, Águilas y Cementeros para iniciar los Cuartos la próxima semana, con los partidos de Ida, tomando en cuenta que al no haber llaves, volverán a formarse del 1 al 8 según su puesto en la clasificación general.