deportes 14 de Mayo del 2020 El nuevo futbol tras la pandemia del Covid-19 El balompié no volverá a ser el mismo tras la pandemia del covid-19, por lo que habrá cambios importantes en el desarrollo de este deporte Por

Los aficionados del futbol llevamos 60 días viendo partidos repetidos, pero aunque poco a poco las ligas de todo el mundo están poniendo fechas para volver, nadie sabe a ciencia cierta cuándo pasará… lo que sí sabemos es que el futbol ya no será igual. El pasado 8 de mayo, la International Football Association Board, con el aval de la FIFA, dieron luz verde para implementar 5 cambios por partido. La medida entrará en vigor una vez que se reanude cada uno de los campeonatos en el mundo y se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre. El objetivo es que los equipos dosifiquen a los jugadores por la carga de partidos que se vienen para compensar los calendarios. También es prácticamente un hecho: las Ligas europeas se reanudarán sin la presencia de los aficionados . En España, clubes como Real Madrid optará por jugar como local en sus campos de entrenamiento. Mientras que Barcelona y los equipos de la Liga italiana estudian la posibilidad de no recibir hinchas hasta el próximo año . Reducir el aforo de los estadios hasta en un 15 por ciento de capacidad, promover la cultura del no contacto y la implementación de filtros sanitarios al ingreso del inmueble, son otras de las medidas que podrían implementarse una vez que la afición regrese a los estadios. Mientras que l a firma tecnológica Socios.com propone la implementación de filtros especiales en los estadios, donde los aficionados acrediten ser inmunes al Covid-19. En ellos, tendrán que demostrar mediante una certificación digital médica, mediante una aplicación, que puede ingresar sin problemas a un partido de futbol.

