deportes 14 de Octubre del 2020 Con 'mexican power': Julio Urías abrirá hoy con los Dodgers El pitcher de Culiacán subirá a la 'lomita' para el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Nacional ante Bravos de Atlanta

Es ahora o nunca. El lanzador mexicano Julio Urías tendrá hoy su gran oportunidad con los Dodgers de Los Ángeles, ya que fue seleccionado para abrir hoy el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos de Atlanta, donde los angelinos marchan abajo 2-0. El sinaloense entrará al quite como pitcher abridor por el lesionado Clayton Kershoy, que no pudo ver acción en el segundo duelo por problemas de espalda, de ahí que el manager Dave Roberts haya tenido que alterar su rotación. Será la segunda ocasión en la carrera del zurdo de Culiacán en ver acción en una apertura de Postemporada, la primera se dio el 19 de octubre de 2016, también en una Serie de Campeonato, pero en aquella ocasión enfrentó a los eventuales Campeones, Cachorros de Chicago y cargó con la derrota a sus 20 años de edad. En lo que va de la presente campaña, Urías ha tenido destacadas actuaciones como relevista: en Primera Ronda lanzó tres entradas sin hit ni carreras en uno de los partidos contra los Cerveceros de Milwaukee; en tanto, contra los Padres de San Diego fue clave en el Juego 3 para consumar la barrida de Dodgers, luego de cinco entradas sobre el montículo y al permitir apenas una carrera. El tercer capítulo de esta serie, a ganar cuatro de siete partidos, está programado para las 17:05 horas del miércoles, en el diamante del Globe Life Field, en Arlington, Texas, dentro de la ‘burbuja’ de las Ligas Mayores. URQUIDY, SIN SUERTE Otro serpentinero nacional que ya tuvo su primera apertura en estos Playoffs de la ‘Gran Carpa’ fue José Urquidy, aunque la fortuna no estuvo de su lado, ya que cargó con la derrota de los Astros de Houston en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que lideran 3-0 los Rays de Tampa Bay. El mazatleco había realizado una gran labor, al aplacar a la ofensiva de Rayas con apenas tres hits en cinco entradas completas, hasta que enfrentó a Brandon Lowe y su tocayo José Altuve terminó por estropear su trabajo en la ‘lomita’. Lowe pegó un roletazo a los dominios de Altuve, quien tras tomar la pelota giró hacia segunda base y lanzó con la intención de armar una ‘doble matanza’, pero su tiro fue muy malo, dejando a los dos corredores quietos en sus bases. Fue todo para Urquidy, quien fue relevado por Enoli Paredes, quien no pudo completar la misión de frenar a Tampa Bay, luego de permitir dos hits que llevaron a la registradora a los corredores que había dejado el mexicano. Al final, la costosa falla de Altuve trajo como resultado la derrota 4-2 para los Astros. El Juego 4 se disputará también este miércoles, pero a las 19:40 horas, tiempo del centro de México, en el Petco Park, en la ciudad de San Diego, California; en caso de que Rays logre el triunfo, avanzará a la Serie Mundial.

