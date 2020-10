deportes 23 de Octubre del 2020 Macías le ‘tira’ a Chivas por negarle el sueño europeo El delantero tapatío criticó que en México vendan jugadores por hasta 15 millones de dólares, cifras que les cierran las puertas en el Viejo Continente Por

En una clara indirecta hacia la directiva de Chivas, José Juan Macías expresó que los exorbitantes precios con los que se tasa a los mexicanos en la Liga MX, en comparación con futbolistas de Estados Unidos o Sudamérica, impiden su salida a Europa. En entrevista para GQ México, el delantero del Rebaño aseguró que mientras en México hay equipos que pretenden vender jugadores en 15 millones de dólares (mdd), en la Unión Americana llegan del Viejo Continente a comprarlos por un costo menor e incluso, con esa cantidad, fichan sin problemas a cinco sudamericanos. “Un ejemplo rapidísimo, ahorita hay muchos estadounidenses en Europa, bueno, pues vinieron a pagarlos en 500 mil dólares, y a nosotros, algunos lo valemos, otros no, pero quieren vender a muchísimos en 15 millones de dólares, cuando de Europa no van a venir a comprar en eso, por eso hay muchísimo sudamericano allá, porque con 15 (mdd) vas a Sudamérica y te agarras cinco güeyes (sic), en 3 millones cada uno”, expresó el ariete rojiblanco a manera de inconformidad. Y su alegato tiene cierto sustento. En diciembre de 2019, León anunció que no llegó a un acuerdo con el jugador, por el cual Chivas pedía 15 millones de dólares por su carta y pese a que ‘La Fiera’ ya había pactado comprarlo. Al final, fue el propio futbolista quien decidió volver con el Rebaño al no avalar el que se le impusiera una cláusula de rescisión de entre 25 y 30 millones de dólares, pues su intención ha sido siempre emigrar a Europa. Recientemente, Macías estuvo en la órbita de diversos conjuntos europeos, de Ligas como la de Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda y España, incluso se habló de una oferta directamente de Rusia, pero al final, todo quedó en ilusión, por lo que el delantero se mantuvo en Chivas. Por el contrario, jugadores surgidos de la Major League Soccer (MLS) -que ha tenido un destacado crecimiento en los últimos años- sí lograron dar el salto, como fue el caso reciente de Sergiño Dest, firmado por el Barcelona, Weston McKennie (Juventus, de Italia) y Tyler Adams (Leipzig, de Alemania) por mencionar algunos.

