deportes 20 de Noviembre del 2020 La NFL endurece sus normas para ‘taclear’ al Covid A máxima seguridad se declaró al Liga al anunciar medidas extremas para evitar la propagación del coronavirus, desde usar cubrebocas y dispositivos de rastreo en todo momento en sus instalaciones Por

En la recta final de la temporada, la NFL ha mantenido su postura de no utilizar el método ‘burbuja’ para llevar a buen término la campaña y en su lugar anunció medidas más estrictas para mitigar los contagios por Covid-19, que los 32 equipos que conforman la organización deberán acatar a partir de este fin de semana. A través de un comunicado interno, la Liga externó su preocupación por la “gravedad” de la situación, a causa de la ola de contagios que se han dado en Estados Unidos, por lo que instó a sus agremiados a no bajar la guardia y cumplir estrictamente con todos los controles de seguridad sanitaria. “Se ha dicho muchas veces que nuestra Temporada 2020-2021 no puede ser ‘normal’, porque nada de este año es normal… La flexibilidad y la adaptabilidad han sido fundamentales para nuestro éxito hasta la fecha y debemos continuar con ese enfoque”, expresó en el escrito Roger Goodell, comisionado de la NFL. Entre los protocolos, que durarán hasta el final de la campaña, se incluyen el uso obligatorio de mascarillas durante las sesiones de práctica; un límite estricto de 15 minutos por persona en el vestuario y garantizar que todo el staff (jugadores y entrenadores) presenten una prueba negativa al día siguiente del entrenamiento, previo ingreso a las instalaciones de cada club. Por si fuera poco, todas las reuniones de equipo deberán ser virtuales, a menos que sean al aire libre o en su caso, previa autorización para interiores; si no hay partidos, el vestuario deberá permanecer vacío; uso limitado en los gimnasios de 10 jugadores a la vez, así como en salas de prensa y comida para llevar. En situaciones cuando un jugador deba ser atendido por alguna afección médica o lesión, tanto éste como el doctor en cuestión -o incluso, si está presente el entrenador- deberán usar al mismo tiempo cubrebocas y protector facial durante todo el tratamiento. Además, todo el personal involucrado tendrá que usar dispositivos de rastreo, no sólo al interior de las instalaciones, sino cada que viajen los equipos, siendo monitoreados por la Liga y el Sindicato de Jugadores con el fin de detectar con anticipación a quienes hayan tenido contacto con aquellas personas que resulten positivo al virus, más ahora, en vísperas de Acción de Gracias. “Las próximas vacaciones, que comienzan con el Día de Acción de Gracias el jueves de la semana próxima, introducirán nuevos riesgos de exposición que debemos abordar ahora”, afirmó Goodell. De acuerdo con los últimos resultados de las pruebas, dados a conocer por la NFL a inicios de semana, un total de 95 jugadores y 175 miembros del staff habían dado positivo desde que comenzó en agosto el monitoreo hasta el 14 de noviembre.

