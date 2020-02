deportes 31 de Enero del 2020 La NFL, el Boomer de los deportes Las masas ven el Super Bowl no solo por el partido… sino también por el Show de Medio Tiempo. Pero algo se siente... aburrido. Por

Sí, el medio tiempo de la NFL es un “Boomer”. Porque aunque el Super Bowl es el evento televisivo más visto en Estados Unidos, no todo en el Super domingo gira alrededor del deporte y de las interminables pausas comerciales. Una de las grandes razones por las que es tan atractivo para las masas es el icónico... Show de Medio Tiempo. Pero desde hace ya varios años, este espectáculo parece haber ido perdiendo su encanto. ¿Recuerdas, por ejemplo, los tiburones de Katy Perry? ¿O qué tal a Coldplay? ¿O a Lady Gaga? Bueno, ese tal vez sí. ¿Pero cómo olvidar el tercer performance de Justin Timberlake en un show del Super Bowl? Este 2020, con la participación de Shakira y Jennifer López, se siente -otra vez- algo predecible. El Súper Bowl es el clímax de la competición deportiva más redituable del mundo. O sea, es un negociazo. Y como cualquier otro negocio, la NFL busca aumentar sus ganancias año con año. O de perdido, mantenerlas. Pero algo ha golpeado a la liga en los últimos tiempos: protestas raciales, casos de violencia doméstica, uso de drogas, lesiones devastadoras. Sí, la NFL no se ha salvado de la polémica. Y eso le ha costado. Porque según el estudio de mercado más grande sobre este deporte en 2020, aquellos que reportan haber perdido interés en él lo atribuyen principalmente a que se ha vuelto “demasiado político”, “demasiado controversial” y “demasiado violento”. Y qué mejor que Jennifer López y Shakira -dos artistas sin éxitos recientes y sin ánimos de hacer demasiado ruido- para protegerse de cualquier polémica durante el Show de Medio Tiempo. Porque sí, aceptémoslo. A 100 años de su fundación, la liga más importante de fútbol americano del mundo quiere disfrutar su madurez y no quiere tomar riesgos. ¿Es acaso la NFL el nuevo “Boomer” de los deportes?

× Galeria Previous Next