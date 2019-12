deportes 27 de Noviembre del 2019 ¿Dónde están los nuevos directores técnicos mexicanos? Pachuca confirmó como su nuevo director técnico a Paulo Pezzolano, un uruguayo de 36 años de edad. Se confirma una tendencia que toma fuerza desde hace varios torneos: importar entrenadores nóveles del extranjero. Por

Si los jóvenes futbolistas mexicanos carecen de oportunidades en México, los entrenadores tampoco se quedan atrás. Y es que la tendencia en los últimos torneos en el futbol azteca es traer a técnicos nóveles del extranjeros, lo que evita el progreso de los connacionales. Pachuca anunció este lunes la contratación del uruguayo Paulo Pezzolano, de 36 años, como su nuevo estratega. Haber quedado campeón en solo una ocasión con el equipo Liverpool de su país, le valió para ser tomado en cuenta para el nuevo proyecto. Lo mismo pasó con su compatriota Guillermo Almada, hoy en Santos Laguna o el argentino Pablo Guede, recién incorporado en Morelia: su juventud y desconocimiento en el futbol mexicano no fueron impedimentos para que se les encomendara proyectos. Cabe señalar que los Tuzos también apostaron este año por otro joven como Martín Palermo, que pasó sin pena ni gloria por el balompié nacional. En cambio, otros entrenadores jóvenes mexicanos como Rafael Puente del Río y Paco Palencia aguardan una oportunidad, luego de no dirigir el pasado semestre en la Liga MX, mientras que la baraja de timoneles nacionales no se renueva y se continúa con la misma “vieja guardia” (Ricardo Ferretti, Víctor Manuel Vucetich, Ricardo La Volpe, entre otros).

