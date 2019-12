deportes 20 de Diciembre del 2019 Julio César Chávez Jr volvió a las polémicas. El hijo de la leyenda del boxeo no dio el peso requerido para el combate ante Daniel Jacobs, por lo que tuvieron que desprenderse de un millón de dólares Por

Para su combate de este viernes ante Daniel Jacobs, el “Hijo de la Leyenda” no dio el peso requerido de 168 libras como estaba acordado, por lo que fue multado para que siguiera en pie la pelea. De acuerdo a El Universal, los agentes de Chávez negociaron la contienda de la división supermedianos en 173 libras, no sin antes pagar alrededor de 1 millón de dólares, debido a que estaba estipulado como cláusula al contrato. Como la pelea no es por ningún campeonato, la modificación de los pesos puede efectuarse sin problemas, sin embargo, quedó para la anécdota de Chávez Jr, cuya trayectoria ha sido polémica debido a que no ha cumplido con las expectativas.

